FORMELLO - Lazio all'attacco: Dia e Taty insieme, esordio Tavares

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - La versione iperoffensiva della Lazio. Baroni punta il Milan spingendo in avanti, associando Dia a Castellanos come lasciato presagire anche in conferenza stampa: 4-2-3-1 con il senegalese alle spalle del Taty, sembra veramente questa l’intenzione del tecnico biancoceleste. A destra Tchaouna in vantaggio su Isaksen, Noslin partirà dalla panchina dopo la prestazione deludente di Udine. A sinistra naturalmente Zaccagni. A centrocampo si riprenderà una maglia Rovella, titolare con il Venezia, poi tra le riserve nella seconda giornata. Anche Guendouzi dall’inizio, Dele-Bashiru, Vecino e Castrovilli tornerebbero in corsa soltanto in caso di conferma del 4-3-3 visto nei primi 180 minuti di stagione.

Il cambio di rotta, però, è imminente e regalera una chance pure a Tavares, che dovrebbe finalmente esordire: il portoghese a sinistra, Marusic dalla parte opposta vincerà il ballottaggio con Lazzari, al centro la coppia Patric-Romagnoli. Non ci sono altre opzioni in mezzo: Gila è ai box (rientrerà dopo la sosta, oggi lavoro differenziato insieme a Pedro), Casale è andato al Bologna, Gigot è appena arrivato. Da vedere se il francese entrerà nella lista dei convocati, non ha svolto la rifinitura coi compagni. Fuori Pellegrini, coinvolto venerdì scorso in un incidente stradale.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Lazzari, Gigot, Vecino, Castrovilli, Dele-Bashiru, Isaksen, Noslin, Pedro. All.: Baroni.