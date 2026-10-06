Lazio, al via il piano ripartenza: Gattuso ritrova il gruppo e punta il Monza

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Si riparte. La sosta è ormai alle spalle, la testa torna sul campionato. La Lazio torna ad allenarsi nel pomerigigo, alle 16. Primo giorno di lavoro dopo due di riposo: nel mirino c'è il Monza, che domenica arriverà all'Olimpico. Il gruppo non sarà più ristretto, anzi. Gattuso non vede l'ora di riabbracciare tutti gli infortunati che rientreranno (in parte) già oggi.

"Siamo stati un po' appannati", ha detto dopo l'amichevole contro la Juve Stabia. L'obiettivo quindi è quello di ritrovare brillantezza e risultati, come racconta Il Corriere dello Sport. "Rino cerca subito forma e convinzione, sfrontatezza e dedizione. Vuole ripartire a mille", si legge ancora nell'edizione odierna. Il tecnico punterà ad alimentare l'entusiasmo, ma senza aumentare le pressioni interne dettate dalla classifica.

Alla ripresa, il calendario può essere favorevole, da sfruttare. Prima il Monza, poi Juventus, Parma, Sassuolo, Cagliari e Napoli, arrivando alla prossima sosta di novembre. In settimana, la vera preparazione scatterà tra giovedì e venerdì mattina con le prove tattiche. È lì che il gruppo sarà al completo, aspettando anche gli infortunati Cancellieri, Rovella e Marusic che si riuniranno al gruppo per capire se potranno farcela per domenica. Il piano ripartenza è iniziato.