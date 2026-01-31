Romagnoli, la Lazio accetta le condizioni dell'Al Sadd: cosa sta succedendo

AGGIORNAMENTO ORE 20:50 - Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio ha accettato verbalmente le condizioni proposte dall'Al Sadd per Romagnoli. Fino alle 22 si lavorerà per formalizzare l'affare in tempo.

AGGIORNAMENTO ORE 20:10 - Stallo tra Lazio e Al Sadd. Il mercato in Qatar non è ancora finito, la deadline è fissata per le 22. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Lotito ha chiesto 10 milioni per Romagnoli; il club qatariota al momento non è intenzionato ad alzare l'offerta. Si continua a trattare.

AGGIORNAMENTO ORE 18:10 - Ennesimo colpo di scena in una telenovela infinita. Romagnoli può lasciare la Lazio: come riportato da Gianluca Di Marzio, si stanno limando gli ultimi dettagli con l'Al Sadd. È una corsa contro il tempo, alle 22 chiude il mercato in Qatar.

AGGIORNAMENTO ORE 14:15 - Alessio Romagnoli sembra destinato a rimanere alla Lazio. Una telenovela infinita che rischia di portare a una permanenza forzata. Il difensore ieri non ha preso parte al match con il Genoa, seguendo la sfida dagli spalti. La trattativa con l'Al Sadd è rimasta incagliata per giorni con continui tira e molla e questo avrebbe portato allo sfinimento proprio i qatarioti.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il club del Golfo Persico avrebbe deciso di virare su altro visti i continui tira e molla biancocelesti. Dopo il comunicato della Lazio, il club avrebbe riaperto alla cessione ma questa si sarebbe verificata solo nel caso in cui Sarri avesse dato apertura totale al trasferimento. Il tecnico è rimasto sulle sue posizioni pur non risparmiando qualche frecciata. La Lazio non ha così dato l'ok definitivo all'Al Sadd che così virerà su altro (ieri era emerso il nome di Masina). Mancano poco meno di cinque ore alla chiusura del mercato in entrata a Doha. Resta uno spiraglio minimo, ma l'operazione sembra definitivamente saltata. Romagnoli dovrebbe quindi restare in biancoceleste con l'appuntamento con la cessione rimandato in estate. Di conseguenza rimane da monitorare la pista che porta a Diego Leite. Il difensore dell'Union Berlino era stato bloccato dai capitolini, ma nel caso in cui Romagnoli non partisse difficile pensare che possa arrivare visto che al momento la Lazio ha cinque centrali tesserati (oltre al numero 13 ci sono Gila, Provstgaard, Patric e Gigot).

Si complica ulteriormente il trasferimento di Alessio Romagnoli all’Al Sadd. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’affare con la Lazio sarebbe praticamente saltato: non ci sarebbero più i tempi necessari per portarlo a termine. Sono attese novità, il mercato in Qatar chiude alle 22 (le 19 italiane).

Come riportato da Matteo Moretto, sarebbe stato Maurizio Sarri a bloccare la cessione di Romagnoli. Il difensore con ogni probabilità rimarrà alla Lazio dopo l'ultima parola da parte del tecnico.