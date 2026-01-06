Calciomercato Lazio | Rebus portiere e terzino: Sarri dice no alla proposta del Torino
RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato è già nel vivo e la Lazio sta pian piano rivoluzionando la squadra. Oltre a Guendouzi e Castellanos, anche Mandas chiede più spazio. Come riporta il Messaggero, lo scambio con Leali del Genoa è in stand-by, mentre Sarri ha detto no a Israel proposto dal Torino.
La Lazio, inoltre, non può investire altre risorse per un vice-Provedel, nonostante Sarri avesse indicato Filip Stankovic. In difesa, un’eventuale uscita di Gila imporrebbe un sostituto, soprattutto con Patric spesso fermo ai box.
Infine Tavares, ormai ai margini: spera nell’ultimo assalto dell’Al-Ittihad di Conceiçao dopo il no del Fenerbahce. Solo con la sua partenza potrebbe essere anticipato l’arrivo di Pedraza, per cui esiste già un preaccordo in vista della scadenza con il Villarreal a giugno.