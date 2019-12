Lazio, il segreto sta nel gruppo: nessun equivoco e preparazione al top

La Lazio preferisce la programmazione alla riparazione. Ecco perché, molto probabilmente, non interverrà sul mercato di gennaio. Almeno per quanto riguarda gli acquisti. La Lazio è una società che preferisce delineare un progetto e seguirlo col massimo impegno: i risultati ottenuti nel 2019 sono il frutto di una programmazione estiva meticolosa e ben definita.

LA PREPARAZIONE: Come riportato dalla rassegna di Radiosei infatti, rispetto al 2018, la preparazione è stata migliore, più lunga e concentrata (20 giorni ad Auronzo, una settimana a Marienfeld, poi il rientro a Formello). I preparatori hanno avuto modo di lavorare alla perfezione, e lo dimostrano i pochi infortuni finora subiti: Marusic e Vavro.

IL GRUPPO: Rispetto alla stagione precedente, ci sono anche meno equivoci. Tutti conoscono il proprio ruolo, non come l'anno scorso quando Badelj non sapeva se fosse titolare e Correa si alternava con Luis Alberto. Inzaghi ha messo in chiaro le cose dal primo istante: tutti sanno per quali spazi concorrono e tutti danno il massimo quando gli viene richiesto. Una Lazio bella, chiara e trasparente.

