Lazio, Immobile ed il nuovo record: con un gol può raggiungere Piola

Ciro Immobile è a caccia di un nuovo record. Il bomber partenopeo ha segnato finora 74 gol in 99 partite con la maglia della Lazio. Esattamente come Beppe Signori, solo uno in meno di Piola (che detiene il record di 75 reti in 100 presenze). Come media realizzativa Immobile è davanti a tutti (0.747 gol a partita), seguito da Crespo, Piola e Signori. Nella classifica totale di reti realizzate, Ciro è settimo: ha staccato Bernardini (73) e punta Puccinelli (78). Ora però nel mirino c’è un nuovo speciale obiettivo, quello di raggiungere Piola nel numero di reti nelle prime 100 presenze in biancoceleste. La storia però insegna che questa è una partita stregata: come riportato dalla rassegna di Radiosei, Piola nel 1937 restò a secco nella sua centesima (3-1 sul Bari), Puccinelli dieci anni dopo non segnò contro l’Inter alla sua centesima apparizione con la maglia della Lazio. Stesso destino per Giordano e Signori. L’unico che invece riuscì a sfatare il tabù è stato Chinaglia che in Serie B contro il Foggia realizzò una gran gol. Adesso tocca a Immobile: molto probabilmente taglierà il traguardo delle centro presenze giovedì con il Marsiglia, in una partita non semplice da affrontare. Ma Ciro è abituato alle grandi sfide e per raggiungere Piola basterebbe un solo gol contro i francesi. Con una doppietta invece riuscirebbe a superarlo e a stabilire un nuovo record.

I BOMBER BIANCOCELESTI DOPO 100 PARTITE

-SILVIO PIOLA: 75 gol

-BEPPE SIGNORI: 74 gol

-CIRO IMMOBILE: 74 gol (in 99 partite)

-GIORGIO CHINAGLIA: 49 gol

-BRUNO GIORDANO: 43gol

-TOMASO ROCCHI: 42 gol

-ALDO PUCCINELLI: 24 gol