Lazio, Pedro a riposo: Sarri sceglie di gestirlo in vista del Sassuolo

RASSEGNA STAMPA - Pedro si riposa e si prepara per tornare ad essere decisivo. Come riporta il Corriere dello Sport, Sarri ha scelto di gestire lo spagnolo in vista della sfida contro il Sassuolo, facendogli saltare le sedute di allenamento di venerdì pomeriggio e sabato mattina. Il suo rientro è previsto tra domani e mercoledì.

Lui è l'asso dalla manica, l'uomo che dalla panchina può risolvere la gara. Anche se è quasi impossibile ripetere i numeri della stagione scorsa con Baroni: 14 reti totali, di cui 10 in Serie A e 4 in Europa League. Pedro prepara nuovi colpi e ci proverà comunque. Le occasioni non mancheranno, Sassuolo sarà la prima.

