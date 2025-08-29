Lazio, problema Olimpico anche per Sarri: gli ultimi risultati dicono che...
RASSEGNA STAMPA - Tabù da sfatare non solo per la Lazio. Anche Sarri deve tornare a vincere all'Olimpico, come riportato da Il Corriere della Sera: gli ultimi risultati prima di dimettersi a marzo 2024 erano stati tutt'altro che positivi. L'ultimo successo stagionale in casa del tecnico risale al 14 febbraio 2024, la grande serata di Champions League contro il Bayern Monaco.
Dopo di che solo sconfitte contro Bologna (1-2), Milan (0-1) e Udinese (1-2). In campionato, invece, la vittoria per il Comandante manca da Lazio - Lecce (1-0) del 14 gennaio 2024. In mezzo solo un pari (0-0) con il Napoli. Domenica contro il Verona quindi Sarri avrà l'occasione per tornare a gioire di fronte ai suoi tifosi.
