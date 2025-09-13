Sarà un derby da record sugli spalti: traguardo delle 60mila presenze ad un passo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Derby già da record sugli spalti. Il dato provvisorio riportato dal Corriere dello Sport parla di 32.000 biglietti venduti, cifra che include anche la quota ospite, e che sommata agli abbonati biancocelesti porta il totale stagionale vicino a quota 57.000 presenze. Dalle 29.163 tessere sottoscritte, vanno però sottratte circa 4.500 tra abbonamenti “Aquilotti” e quelli dei settori Curva Maestrelli e Distinti Sud-Est, esclusi dal pacchetto derby: i titolari hanno dovuto acquistare un biglietto singolo per l’occasione. Tradotto: il traguardo delle 60.000 presenze è a un passo, a una settimana dall’appuntamento che come sempre promette un’atmosfera memorabile.

Prima della stracittadina, però, c’è da affrontare un ostacolo insidioso. La Lazio domani sarà di scena al Mapei Stadium contro il Sassuolo, neopromosso ma determinato a cancellare le due sconfitte rimediate nelle prime giornate e a cercare i primi punti davanti al proprio pubblico. Una sfida da non sottovalutare, anche perché cade a ridosso del derby e può pesare sulla fiducia e sulla classifica.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.