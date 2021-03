PRIMAVERA - Lazio - Torino, AAA cercasi punti salvezza: l'anteprima del match

Cercasi punti salvezza. Le soddisfazioni raccolte in Coppa Italia (4-2 all'Inter e semifinale conquistata) non possono bastare alla Lazio Primavera di Leonardo Menichini, che deve guardare con preoccupazione al campionato. Zero vittorie conquistate nel 2021, solo due punti raccolti. Il picco più basso raggiunto la scorsa settimana con la sconfitta sul campo dell'Ascoli, mai vittorioso e fanalino di coda della classifica. Serve ossigeno alla Lazio, la speranza è che il successo sull'Inter in Coppa abbia dato nuovi stimoli ed energie alla formazione capitolina. Al Fersini arriva il Torino di Cottafava, terzultimo con due punti di vantaggio proprio sui biancocelesti. Vincere significherebbe superare i granata in classifica e riavvicinarsi alla zona salvezza, distante sei punti. Squalificato Czyz, ballottaggio Mussolini-Novella sulla fascia destra, il recupero di Raul Moro regala speranze importanti. Lo spagnolo, che ci si augura abbia definitivamente messo alle spalle i problemi muscolari che lo hanno tormentato, è il trascinatore alla quale la Lazio si aggrappa per rialzare la testa e guardare al futuro con una luce diversa.

Lazio - Torino

16° turno del campionato Primavera 1 TIM

Domenica 21 marzo 2021, ore 10.30, "Mirko Fersini" del Centro Sportivo di Formello.

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Floriani Mussolini, Franco, Armini Ndrecka; Nasri, Bertini, Marino; Shehu; Moro, Castigliani. A disp.: G. Pereira, Pereira, Zappalà, Novella, Pino, Pica, T. Marino, Campagna, Guerini, Tare. All. Leonardo Menichini.

TORINO (3-4-2-1) - Sava; Spina, Aceto, Celesia; Todisco, Greco, Tesio, Lovaglio; Favale, Oviszach; Vianni. A disp. Girelli, Fiorenza, Nagy, Portanova, Continella, Kryeziu, Fimognari, La Rotonda, Cancello, Gyimah. All. Marcello Cottafava.

Arbitro: Daniele Rutella (sezione di Enna)

Assistenti: Vincenzo Madonia e Antonio Lalomia.