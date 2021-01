FORMELLO - Lazio, Correa e Fares ok. Si rivede Strakosha in campo

FORMELLO - In campo dopo la meritata domenica di relax concessa da Inzaghi. Alle 11 si comincia a preparare la sfida con il Parma (giovedì alle 21.15). Il tecnico biancoceleste deve valutare quali calciatori risparmiare in Coppa Italia, tanti titolari sono stati spremuti nell’ultimo periodo (per loro niente partitella, ma allunghi di scarico). Stamattina, oltre all’infortunato Cataldi (stiramento ai flessori), sono rimasti fermi Luiz Felipe e Caicedo. Patric tornerà titolare in difesa, davanti dipende dalle condizioni di Correa, oggi in gruppo per l’intera seduta. Era già stato convocato per il derby, contro il Parma potrebbe tornare dall'inizio. Il tandem offensivo verrà deciso nei prossimi giorni, le considerazioni riguardano anche Immobile, Muriqi e Pereira scalpitano. La Scarpa d’Oro potrebbe essere risparmiata in vista del match con il Sassuolo.

OPZIONI. Per le fasce è tornato a disposizione Fares, coi compagni per tutta la sgambata dopo il lavoro differenziato di sabato. L’algerino permetterà delle rotazioni maggiori sugli esterni, dove comunque c’è anche l’opzione Lulic, non ancora in condizione dopo quasi un anno di stop per i problemi alla caviglia sinistra. Leiva è squalificato (due turni di stop), giocherà Parolo. Akpa Akpro Milinkovic o Luis Alberto, almeno uno dei due tirerà il fiato. In difesa ci sarà il rilancio di Hoedt, Acerbi dovrebbe essere l’unico chiamato agli straordinari. Strakosha stamattina è tornato ad allenarsi sul campo, aveva riportato un trauma distrattivo al retto femorale contro la Fiorentina.

Pubblicato il 18/01