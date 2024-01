FORMELLO - Lazio, Taty guida gli assalti. Il Mago spera, dubbi in difesa

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Il Taty guida l'assalto al Napoli: Castellanos recuperato e titolare, ai suoi lati ci saranno Isaksen a destra e Felipe Anderson traslocato a sinistra. Pedro dalla panchina, salvo sorprese sarà questo il tridente schierato da Sarri in assenza di Zaccagni e Immobile, entrambi squalificati. In panchina troverà posto il baby Saná Fernandes, escluso dalla partita di oggi della Primavera.

L'altra assenza forzata è quella di Patric in difesa, ancora alle prese con il problema alla spalla destra. Lo spagnolo è in bilico anche per la trasferta di Bergamo (4 febbraio). Gila è in vantaggio su Casale per affiancare Romagnoli, la scelta non è comunque scontata. Sulle fasce l'altro ballottaggio arretrato: Marusic certo del posto, la seconda maglia se la contendono Lazzari e Pellegrini.

A centrocampo sono tutti a disposizione, le decisioni sono prettamente tecniche e tattiche. Luis Alberto spera nel rilancio, il dubbio è tra il Mago e Vecino. Rovella favorito su Cataldi in regia, a destra verso l'ennesima conferma Guendouzi, ormai l'unico inamovibile in mediana.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. A disp.: Mandas, Sepe, Hysaj, Casale, Pellegrini, Vecino, Cataldi, Kamada, Pedro, Saná Fernandes. All.: Sarri.

Pubblicato il 27/01