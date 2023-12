Lazio, Provedel a LSC: "Gli abbiamo regalato i gol. Su Marusic ho pensato..."

Partita amara per la Lazio. Nonostante il bel gioco e le occasioni create, i biancocelesti escono dall’Olimpico con una sconfitta contro l’Inter, che pesa in termini di classifica e di scontri diretti. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel Ivan Provedel: “L’atteggiamento e lo spirito è stato giusto, l’approccio non era facile ed era corretto, i gol loro li abbiamo regalati noi, fa parte del gioco, sono episodi, siamo sempre stati in gara. Non è questo che ci deve abbattere, dobbiamo pensare a lavorare, solo così arriveranno i risultati che vogliamo ottenere. Il nostro compito è quello di andare avanti, non rimuginare, di lavorare, penso che tutta questa difficoltà la dobbiamo trasformare in energia e carica positiva, solo così penso si possano vincere le partite e risalire la classifica. Marusic? Ci siamo alzati tutti pensando di calciare sulla palla, c’era Adam solo e l’ho servito, purtroppo c’è stata la sfortuna che è uscita la palla corta e non è riuscito andare ad avanti, con loro che sono stati scaltri. Nella loro bravura non siamo stati così svegli a rimediare all’errore tecnico che può capitare. Non penso all’Empoli o il Frosinone, dobbiamo pensare a lavorare e pedalare a testa bassa, per concretizzare".

Pubblicato il 17/12