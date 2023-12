Lazio, Zaccagni a Sky: "Non ha senso parlare di quarto posto"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

È la sera della cena di Natale della Lazio. Dopo la sconfitta di ieri sera contro l'Inter, i biancocelesti si sono ritrovati a Spazio Novecento per celebrare le feste tutti insieme. Ai microfoni di SkySport, per l'occasione, è intervenuto l'attaccante Mattia Zaccagni. Queste le sue parole: "Sicuramente il periodo non è dei migliori, parliamo del campionato ovviamente. Dobbiamo riprendere il nostro percorso e ripartire dalla prestazione di ieri contro l’Inter, togliendo poi qualche errore. Zona Champions? Parlarne adesso è inutile, bisogna solamente guardare la prossima partita e portare a casa i tre punti”.

SUL SORTEGGIO - “Avrei preferito una tra Barcellona e Real Madrid, però purtroppo c’è capitato il Bayern Monaco. È una delle squadre più blasonate d’Europa da anni, ma noi cercheremo di fare il nostro gioco e di giocarci le nostre possibilità. Andremo a giocare una partita dove non abbiamo nulla da perdere e saremo più spensierati. Adesso fortunatamente abbiamo un periodo in cui possiamo pensare solo al campionato, ovviamente dobbiamo lavorare bene ogni giorno per giocare meglio le partite”.

SUL FUTURO - “Io spero di raggiungere più presenze possibili. È un grande orgoglio per me giocare per questa maglia e spero di farlo ancora più a lungo”.

SULLO SCUDETTO IN FUTURO - “Tutto è possibile. Ci sono squadre molto più blasonate di noi, però l’anno scorso abbiamo dimostrato di poter stare nelle prime quattro o prime due della classifica. Ne ho sentito parlare tanto dello Scudetto vinto dalla Lazio, so cosa può significare vincerlo".

Pubblicato il 18/12