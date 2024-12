Calciomercato Lazio | Il CorSera: "Nel mirino un attaccante del Bayern Monaco"

Al termine di Parma - Lazio, il tecnico biancoceleste Marco Baroni si è presentato in conferenza...

WEBTV PAGELLE PARMA-LAZIO: NICO, NON LO MERITAVI! DELE STECCA, TATY NON MOLLA PROVEDEL 6: Non ha colpe sui tre gol subiti. Man è troppo vicino, Mohamed pesca il jolly, Del Prato si invola in solitaria. LAZZARI 5,5: Volontà, spinta e poi cross fuori misura. Soprattutto in gare del genere serve maggiore qualità nella zona... PROVEDEL 6: Non ha colpe sui tre gol subiti. Man è troppo vicino, Mohamed pesca il jolly, Del Prato si invola in solitaria. LAZZARI 5,5: Volontà, spinta e poi cross fuori misura. Soprattutto in gare del genere serve maggiore qualità nella zona... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | MILAN SU BELAHYANE: LA MOSSA DELLA SOCIETÀ CALCIOMERCATO LAZIO - Tutti vogliono Reda Belahyane. Il centrocampista è il nuovo pezzo pregiato del Verona e ha attirato su di sé gli occhi di diverse squadre di Serie A. Tra queste, come vi abbiamo raccontato, c'è anche la Lazio, in forte... CALCIOMERCATO LAZIO - Tutti vogliono Reda Belahyane. Il centrocampista è il nuovo pezzo pregiato del Verona e ha attirato su di sé gli occhi di diverse squadre di Serie A. Tra queste, come vi abbiamo raccontato, c'è anche la Lazio, in forte...