Calciomercato Lazio | La Juve accelera per Felipe Anderson: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Juventus fa sul serio per Felipe Anderson. Il brasiliano è in scadenza di contratto con la Juventus e al momento la trattativa è a un punto fermo. La società biancoceleste aveva presentato un’offerta da 3,5 milioni di euro (compresi bonus, assai rilevanti) per rinnovare e prolungare sino al 2027. Felipe ha preso tempo per decidere il proprio futuro complice il pressing dei bianconeri. Come sottolinea l'edizione online del Corriere dello Sport, esiste un dialogo aperto tra la Juve e Felipe Anderson. Juliana Gomes, la sorella agente del brasiliano (31 anni da compiere ad aprile), avrebbe avuto due incontri a Torino con la Juve. Giuntoli stima il giocatore dai tempi del Napoli. Secondo alcune indiscrezioni, l’accordo sarebbe già chiuso, ma non è così. La Signora lo sta valutando per il futuro, lo considera un’opzione possibile. La Lazio, invece, si sta defilando.