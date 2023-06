Calciomercato Lazio | Vertice Sarri-Lotito: spunta un nuovo nome per la fascia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Domenica termineranno le vacanze di Maurizio Sarri. Dopo le giornate in barca tra Corsica e Sardegna, il Comandante farà ritorno nella sua residenza in Toscana e riprenderà i contatti con Formello. All'inizio della prossima settimana è previsto un vertice con il presidente Lotito per fissare strategie e obiettivi di mercato. Per ora si è mosso poco. In uscita sono arrivati i riscatti di Acerbi ed Escalante, in entrata sono entrati tantissimi nomi sulla lista. Per il ruolo di regista in Inghilterra insistono con Jorginho che resta un'operazione molto difficile. Più fattibile, ma comunque complicata, la pista che porterebbe a Torreira del Galatasaray. Attenzione a un possibile interesse invece della Salernitana per Marcos Antonio. Da La Spezia rimbalza un’indiscrezione: alla Lazio piace Emil Holm, terzino destro svedese, 23 anni e che piace molto all'Atalanta di Gasperini, entrerebbe in gioco soltanto nel caso in cui partissero Marusic o Lazzari: al momento non sono contemplate cessioni.