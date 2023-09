FORMELLO - Lazio, Ciro vuole trascinare. Patric spera, a centrocampo...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La Champions League, la seconda partita ravvicinata, le possibili rotazioni, qualche calciatore sotto tono. Sarri prepara la sfida con l’Atletico Madrid con almeno un paio di dubbi di formazione. Il più grande rimane il solito a centrocampo: chi tra Kamada e Guendouzi come mezzala destra? Ballottaggio serrato, scelta in bilico che verrà presa soltanto a ridosso del match. Il giapponese, al di là della sconfitta, è sembrato comunque in crescita. Il francese può invece portare vigore in mediana. Cataldi rimane in vantaggio su Rovella in regia, Luis Alberto è l’indiscutibile a centrocampo.

Possibile chance

Davanti pochi interrogativi sul tridente: Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. In difesa occhio alla candidatura di Patric, potrebbe essere schierato al posto di Casale, uno dei più deludenti contro la Juve. Lo spagnolo spera di affiancare Romagnoli come successo nella prima giornata a Lecce. Marusic e Hysaj verso la conferma sulle fasce per chiudere la linea a protezione di Provedel.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Sepe, Magro, Lazzari, Gila, Casale, Pellegrini, Vecino, Rovella, Guendouzi, Isaksen, Castellanos, Pedro. All.: Sarri.