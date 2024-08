Lazio, piano specifico per Tavares: Udinese o Milan, ecco quando l'esordio

RASSEGNA STAMPA - Massima prudenza per Nuno Tavares. Lo staff tecnico della Lazio ha preparato un piano specifico per il portoghese per averlo pronto al 100% già nella prossima settimana. Alle prima gare ufficiali con la maglia biancoceleste ci arriverà a piccoli passi, in modo graduale, come scrive il Corriere dello Sport.

L'obiettivo è non ripetere gli errori commessi ad Auronzo di Cadore, quando è stato subito lanciato in campo rimediando un problema al flessore. Si andrà avanti con cautela: una ricaduta è sempre dietro l'angolo. I suoi progressi però sono evidenti e potrebbe già scendere in campo per qualche minuto contro l'Udinese alla seconda giornata di campionato.

Dopo di che si valuterà la sua risposta a livello fisico e le sue condizioni. In caso di esito positivo, Baroni potrebbe pensare di farlo partire da titolare contro il Milan nel primo big match della stagione (31 agosto). Ieri a Formello il portoghese ha svolto un lavoro completo sul campo, dopo essere stato gestito nella giornata di lunedì.