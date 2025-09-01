Lazio, Provstgaard entusiasta: "Una notte perfetta davanti alla nostra gente" - FOTO
Esordio praticamente perfetto. Oliver Provstgaard si è presentato a tutti gli effetti ai tifosi della Lazio giocando la sua prima partita in casa. Il risultato è stato assolutamente soddisfacente: 4-0 al Verona e ritorno alla vittoria, che all'Olimpico mancava dallo scorso febbraio. Con un post su Instagram, il danese ha commentato il successo contro i gialloblù: "Una notte perfetta davanti alla nostra gente", ha scritto.
