Calciomercato Lazio: Lazzari si avvicina, Murgia decisivo per l'affare

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio stringe per Manuel Lazzari. L'esterno destro è il prescelto per rinforzare le corsie esterne e il calciatore indicato da Inzaghi per la fascia destra. La trattativa con la Spal fa avanti da giorni e nelle ultime ore la fumata bianca sembra essere sempre più vicina. L'accordo con il giocatore è già stato trovato, mentre manca ancora quello tra i club. I ferraresi non si muovono dalla richiesta di 15 milioni di euro per il cartellino del giocatore. I capitolini hanno provato a inserire nell'affare delle contropartite e si sono fatti i nomi di Patric, Palombi e Djavan Anderson, ma al momento Alessandro Murgia sembra essere l'unica pedina di scambio. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, quella che sembrava essere un'operazione slegata (il centrocampista è stato sei mesi in prestito in Emilia, ndr) è tornata prepotentemente al centro dell'affare. La Lazio ha capito che forse il sacrificio dell'eroe della Supercoppa del 2017 è l'unico modo per regalare Lazzari a Inzaghi.

MURGIA NELL'AFFARE - Niente prestito con riscatto e controriscatto, Murgia dovrebbe passare a titolo definitivo alla Spal con la Lazio ora resta da capire se i romani avranno un diritto di recompra o solo una semplice prelazione in caso di cessione del centrocampista da esercitare nei prossimi due anni. Lotito e Tare dovrebbero versare circa 10 milioni (probabilmente 8 di fisso più 2 di bonus, ndr) nelle casse del club biancoblu. Si cerca di affrettare i tempi, la Lazio vuole che Lazzari faccia parte del gruppo già dal ritiro di Auronzo. Serve l'ultima accelerazione per la fumata bianca finale poi l'esterno potrà finalmente indossare la maglia con l'aquila sul petto. Le parti sono sempre più vicine dopo le parole del presidente Mattioli ora non resta che aspettare l'ultimo passo, quello decisivo.

