ESCLUSIVA Radiosei - Mauri: "Lazio, sei caduta nella trappola della Roma". E su Luis Alberto...

La Lazio ha ripreso ad allenarsi in vista dei prossimi impegni. Il derby con la Roma è ormai alle spalle, sarà necessario resettare la mente e guardare avanti. È tornato a parlare della stracittadina anche Stefano Mauri, ai microfoni di Radiosei: “La Lazio ha giocato come voleva la Roma. Dopo i primi buoni 20’ minuti i biancocelesti sono caduti nella trappola. Inzaghi? C’entra poco, la Lazio l’aveva preparata bene ma è stata spiazzata dall’atteggiamento degli avversari. Luis Alberto mai in partita, è un periodo di involuzione mentale per lui e si vede in campo. Il mister gli ha dato fiducia, ma non la sta ripagando. Sarà necessario provare qualche altro giocatore, per esempio Correa. Anche Milinkovic è in un momento fisico non buono, ma per me non può essere sostituito”.