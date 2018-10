Lazio, dieci anni fa Inzaghi segnava la sua ultima rete in biancoceleste: il ricordo del club

Questa sera alle 21.00 la Lazio sarà ospite dell’Eintracht Francoforte per la seconda gara del girone di Europa League. Una sfida valevole per la vetta del gruppo H, che mister Inzaghi non vuole fallire dopo l’amara sconfitta nel derby. Proprio oggi per l’allenatore piacentino c’è una ricorrenza speciale: 10 anni fa infatti realizzò la sua ultima rete con la maglia biancoceleste. Era un Lazio - Lecce che i biancocelesti pareggiarono in extremis grazie all’astuto gol di Simone Inzaghi. Anche la società, attraverso il proprio account Twitter, ha voluto ricordare questo avvenimento.