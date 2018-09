Lazio, il primo volo di Olympia otto anni fa: il club lo ricorda sui social - FOTO

Sono passati otto anni dal primo volo di Olympia sopra le teste dei tifosi della Lazio. Era il 22 settembre 2010 e i biancocelesti allenati da Reja affrontavano il Milan in casa (1-1, gol di Ibrahimovic e Floccari). Per l’occasione la società decise di inaugurare il volteggio dell’aquila, un’intuizione che ancora oggi riempie gli attimi prima dell’ingresso in campo dei giocatori. Il simbolo della Lazio che prende vita e incanta tutto lo stadio con l’eleganza che lo contraddistingue, un vanto da esibire ad ogni partita casalinga. Proprio il club capitolino, tramite l’account ufficiale di Instagram, ha voluto ricordare la storia d’amore tra la Lazio e Olympia: “In questo giorno Olympia volò per la prima volta”.