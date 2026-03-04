DIRETTA - Lazio-Atalanta: all'Olimpico tutto è pronto per il fischio d'inizio

DIRETTA - Lazio-Atalanta: all'Olimpico tutto è pronto per il fischio d'inizio
© foto di www.imagephotoagency.it

Coppa Italia Frecciarossa | Andata semifinale

Mercoledì 4 marzo 2026, ore 21:00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni.

A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Belahyane, Przyborek, Dia, Ratkov, Pedro, Cancellieri, Noslin.

All.: Maurizio Sarri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samrdzic, Zalewski; Krstovic.

A disp.: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Sulemana, Scamacca, Bellanova, Djimsiti, Vavassori, Ahanor.

All.: Raffaele Palladino

Arbitro: Gianluca Manganiello (sez. Pinerolo); Assistenti: Bindoni - Tegoni; IV ufficiale: Sacchi; VAR: Gariglio; AVAR: Guida

AGGIORNAMENTO ORE 20.28 - La Lazio entra in campo in questo momento per iniziare il riscaldamento pre-match.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Atalanta, semifinale d'andata di Coppa Italia. Appuntamento alle 21.00 per l'inizio della partita.

