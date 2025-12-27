RIVIVI DIRETTA - Udinese - Lazio 1-1, Davis risponde a Vecino
Serie A Enilive | 17ª giornata
Sabato 27 dicembre 2025, ore 18:00
Bluenergy Stadium, Udine
UDINESE - LAZIO 1-1: 81' Vecino (L), 95' Davis (U)
UDINESE (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele (87' Buksa), Solet; Zanoli (87' Palma), Piotrowski, Karlstrom (87' Miller), Ekkelenkamp, Bertola (66' Kamara); Zaniolo, Davis. A disp.: Nunziante, Sava, Lovric, Zarraga, Gueye, Ehizibue, Camara.. All.: Runjaic
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (88' Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini (88' Lazzari); Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri (81'Isaksen), Noslin (74' Castellanos), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Pedro, Tavares, Sana Fernandes, Farcomeni. All.: Sarri.
Arbitro: Colombo; Assistenti: Baccini - Fontemurato; IV Uomo: Ayroldi; VAR: Gariglio; AVAR: Chiffi.
Ammoniti: 13' Zaniolo (U), 14' Cataldi (L), 40' Cancellieri (L), 51' Kabasele (U), 77' Karlstrom (U), 84' Pellegrini (L), 89' Vecino (L)
SECONDO TEMPO
90'+8' Triplice fischio: termina il secondo tempo.
90'+8' Check concluso, il gol viene convalidato nonostante i due tocchi di braccio: prima quello di Palma e poi quello di Davis.
90'+7' Check del VAR in corso, si sta riguardando l'azione del gol di Davis probabilmente viziata da un tocco di braccio di Davis, autore della rete.
90'+5' Gol dell'Udinese. Davis spiazza Provedel e trova la rete del pareggio.
90'+2' Brivido per l'Udinese. Provvidenziale la gamba di Padelli che salva la porta dal tiro di Isaksen.
90' Comunicato in questo momento il recupero: concessi 5 minuti.
89' Ammonito Vecino per un fallo.
88' Duplice cambio anche per Sarri: fuori Gila e Pellegrini, dentro Provstgaard e Lazzari.
87' Sostituzione Udinese: fuori Zanoli, Karlstrom e Kabasele, dentro Palma, Miller e Buksa.
85' Zaniolo su calcio di punizione, c'è la parata di Provedel.
84' Ammonito Pellegrini per un fallo su Zaniolo.
82' Sostituzione per la Lazio: fuori Cancellieri, dentro Isaksen.
81' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Si distende la Lazio che trova la rete del vantaggio con Vecino. Il centrocampista, servito da Cancellieri, col destro va al tiro. La conclusione trova la deviazione di Solet, Padelli non può nulla.
77' Ammonito Karlstrom per un fallo su Belahyane.
75' Brivido per la Lazio! Provvidenziale la parata di Provedel sul tiro di Davis, servito da Kamara che ruba palla a un Gila distratto.
74' Sostituzione Lazio: fuori Noslin, dentro Castellanos.
70' Belahyane per Marusic che si avvia verso la porta, ma viene bloccato dai due difensori avversari. Finisce a terra in area, ma per Colombo non c'è niente.
68' Pellegrini sbuca all'improvviso e mette una buona palla per Cancellieri, quest'ultimo va al tiro ma chiama in causa Padelli.
66' Cambio forzato per l'Udinese: esce Bertola, dentro Kamara.
65' Bella palla di Pellegrini per Zaccagni, ma i due non s'intendono e la sfera finisce tra le mani di Padelli.
62' Davis e Zaniolo si trovano in verticale, poi la palla per Zanoli che tenta la conclusione deviata dalla difesa biancoceleste. L'Udinese guadagna un angolo.
58' Sponda di Solet, servito da Zaniolo, Provedel si tuffa.
55' Conlcusione da fermo di Vecino, ma la palla finisce alta sopra la traversa.
51' Ammonito Kabasele per proteste.
51' Cancellieri, tutto da solo, prova la conclusione ma non centra la porta.
46' È la Lazio a manovrare il primo pallone.
46' Fischia l'arbitro, inizia la ripresa senza cambi.
PRIMO TEMPO
45'+2' Occasione per la Lazio! Palla gol per Noslin che viene bloccato da Kristensen.
45' Comunicato in questo momento il recupero: concessi 2 minuti.
45' Cataldi, di nuovo, dalla bandierina che pesca in area Vecino. L'uruguaiano ci mette la testa, ma c'è la parata di Padelli.
44' Zaccagni per Noslin che si sfila dalla marcatura e va al tiro, c'è la deviazione di Karlstrom che salva l'Udinese.
40' Ammonito Cancellieri, ha commesso un fallo per bloccare la ripartenza dei friulani.
40' Altro giro dalla bandierina per la Lazio. Cataldi alla battuta, respinge la difesa dell'Udinese.
39' Stop e cross di Pellegrini, Kristensen arriva prima di Padelli e allontana il pericolo.
36' Cataldi alla battuta, chiama lo schema. Facile per la difesa dell'Udinese che libera senza problemi.
35' Cancellieri subisce fallo da Solet. La Lazio conquista un calcio di punizione da posizione interessante.
34' Aggressiva l'Udinese che commette un altro fallo su Zaccagni, l'arbitro concede la punizione ma senza estrarre il giallo.
33' Altro giro dalla bandierina per i friulani. Zaniolo alla battuta, profondo per il controllo e sinistro di Davis che non centra la porta.
31' Brivido per la Lazio, Udinese aggressiva che riconquista palla nella trequarti e va al tiro. La palla finisce, fortunatamente, sul fondo.
28' Pellegrini perde palla in uscita, Karlstrom ne approfitta e permette all'Udinese di arrivare di nuovo alla conclusione, questa volta con Bertola che non centra la porta.
26' Conclusione di Zaniolo, ma c'è la deviazione di Belahyane che regala un angolo all'Udinese.
25' Ekkelenkamp alza per Solet, Provedel allontana con i pugni.
20' Angolo per la Lazio. Corner corto di Zaccagni per il traversone basso di Pellegrini che viene respinto dalla difesa bianconera.
17' Zanoli commette fallo su Zaccagni, la Lazio conquista la punizione e protesta per il giallo mancato.
15' Gila, in protezione di palla, commette un fallo fuori dal terreno di gioco su Davis. L'arbitro assegna la punizione all'Udinese.
14' Ammonito Cataldi per un fallo su Piotrowski.
13' Zaniolo è il primo ammonito del match, per proteste.
13' Vecino alla battuta, pesca Zaccagni che prova la conclusione in rovesciata ma la difesa respinge.
12 Gila subisce fallo da Davis, la Lazio conquista un calcio di punizione.
11' Gran passaggio di Noslin per Cancellieri che però perde il duello con l'avversario e l'Udinese riconquista palla.
8' Cataldi in verticale per Noslin che prova la conclusione, la palla colpisce il palo e finisce sul fondo.
6' Udinese in attacco, Zanoli da solo si accentra e tira ma non trova compagni in supporto. Riparte la Lazio.
1' Chiamato subito in causa Provedel, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dai friulani. La squadra di Runjaic è partita forte.
1' È l'Udinese a manovrare il primo pallone e guadagna subito un calcio d'angolo.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!
AGGIORNAMENTO ORE 17:48 - Riscaldamento terminato, le squadre sono rientrate negli spogliatoi. Si avvicina il calcio d'inizio.
AGGIORNAMENTO ORE 17:30 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre partita.
Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Udinese - Lazio, gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Appuntamento alle 18:00 col calcio d’inizio.
