Verona - Lazio, le probabili formazioni: tornano Marusic e Noslin

Dopo il turno infrasettimanale si torna subito in campo. La Lazio vola al Bentegodi per affrontare il Verona di Zanetti, reduce dal 2-2 contro il Napoli. Sarri dovrà fare a meno di Zaccagni, squalificato, di Patric e Basic, infortunati (niente lesioni per il croato), e di Dia e Dele-Bashiru, fuori per la Coppa d'Africa. Rientreranno però sia Marusic che Noslin, destinati entrambi a partire dall'inizio. Il montenegrino tornerà a giocare a destra, con Gila, Romagnoli e Pellegrini a completare la difesa di fronte a Provedel. Solo crampi per Lazzari dopo la Fiorentina, è convocato. A centrocampo è andato via Guendouzi, passato al Fenerbahce: con Basic out, quindi, in pole ci sono Vecino, Cataldi e Belahyane. È arrivato Taylor dall'Ajax, sarà subito a disposizione e spera di subentrare a gara in corso, così come Rovella che scalpita per rientrare. In attacco si rivedrà proprio Noslin al centro, con Cancellieri a sinistra e Isaksen a destra. In panchina ci sarà Ratkov, il primo acquisto di gennaio.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Valentini, Bella-Kotchap; Frese, Bernede, Niasse, Gagliardini, Bradaric; Sarr, Orban. All.: Zanetti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Belahyane; Isaksen, Noslin, Cancellieri. A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Hysaj, Rovella, Taylor, Pedro, Ratkov. All.: Sarri.