Calciomercato Lazio | Timber, ci prova il Borussia Dortmund: i dettagli
11.01.2026 17:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Aumenta la concorrenza per Quinten Timber. Il centrocampista del Feyenoord è in scadenza a giugno: con ogni probabilità non rinnoverà il suo contratto, ma si libererà a parametro zero. La Lazio, a caccia di un altro centrocampista dopo Taylor, lo segue da tempo, ma il classe 2001 non avrebbe aperto a un trasferimento in biancoceleste. Secondo quanto riportato dalla BILD, la sua destinazione preferita sarebbe la Germania: per questo ci sta pensando il Borussia Dortmund, che vorrebbe ingaggiarlo a zero e accoglierlo a fine stagione.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.