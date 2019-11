Playoff Euro 2020, ecco gli impegni di Milinkovic, Vavro e Berisha

I gironi qualificatori per Euro 2020 sono terminati mercoledì, ma restano ancora 4 posti per la competizione che inizierà il 12 giugno con la partita inaugurale all’Olimpico. Oggi, intanto, sono stati effettuati i sorteggi per i play off di marzo. Ci saranno 4 percorsi con semifinali e finali che determineranno le quattro nazionali mancanti al torneo. Tra le squadre che prenderanno parte agli spareggi ci sono anche la Serbia di Milinkovic, il Kosovo di Berisha e la Slovacchia di Vavro, che affronteranno rispettivamente Norvegia, Macedonia del Nord e Repubblica d'Irlanda.

Di seguito il quadro completo dei play off:

Percorso D

Semifinale 1 (1 – 4): Georgia – Bielorussia

Semifinale 2 (2 – 3): Macedonia del Nord – Kosovo

Percorso C

Semifinale 1 (1 – 4): Scozia – Israele

Semifinale 2 (2 – 3): Norvegia – Serbia

Percorso B

Semifinale 1 (1 – 4): Bosnia ed Erzegovina – Irlanda del Nord

Semifinale 2 (2 – 3): Slovacchia – Repubblica d’Irlanda

Percorso A

Semifinale 1 (1 – 4): Islanda – Romania

Semifinale 2 (2 – 3): Bulgaria – Ungheria