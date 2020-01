Brescia - Lazio, Inzaghi in ansia per Immobile e Cataldi: le alternative

Meno due a Brescia - Lazio, prima partita del 2020. L'avvicinamento dei biancocelesti è contrassegnato dalla speranza di recuperare Immobile e Cataldi. Inzaghi incrocia le dita, non vuole fare a meno del suo bomber e del sostituto designato dello squalificato Leiva. Le assenze del brasiliano e di Luis Alberto sono già pesantissime, non serve rincarare la dose.

CAICEDO - Ieri Immobile non si è allenato, colpito da un virus influenzale che l'ha debilitato. Oggi verrà valutato a Formello, ma un rischio per Brescia c'è. Inzaghi ha provato Caicedo al fianco di Correa, ma fino alla fine proverà a recuperare Ciro. Il Panterone offre tutte le garanzie del mondo, ma al Rigamonti il tecnico vuole avere nel proprio arco tutte le frecce. Nell'attacco alla possibile nona vittoria consecutiva c'è bisogno di tutte le bocche di fuoco.

JONY - Oggi sarà il giorno della verità anche per Cataldi. Si era fermato il 30 dicembre per un affaticamento muscolare e ieri ha svolto differenziato insieme al preparatore atletico Fonte. Inzaghi non vuole rischiare guai più importanti e in caso di forfait Parolo verrebbe schierato al centro, con Milinkovic e Lulic ai lati e l'ingresso di Jony a sinistra. Le soluzioni di riserva riguardano Berisha e André Anderson. Altri ballottaggi sono tra Luiz Felipe e Patric e tra Lazzari e Marusic. Il tecnico valuterà fino alla fine, anche se non rivoluzionerà l'intero undici.

LAZIO, LAZZARI SBOCCIATO CON L'INVERNO

BRESCIA - LAZIO, L'ARBITRO DEL MATCH

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE