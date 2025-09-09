Lazio, Gigot costretto a operarsi: le ultime sulle sue condizioni

RASSEGNA STAMPA - Samuel Gigot è rientrato a Roma dopo essersi sottoposto a un consulto medico in Francia. Lontano dal campo per infortunio e ormai ai margini del progetto tecnico, la sua parabola alla Lazio è radicalmente cambiata a un anno dal suo arrivo.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, dovrà operarsi alla caviglia: le tempistiche dell’intervento sono ancora in fase di definizione, ma con tutta probabilità l’operazione verrà eseguita in Francia. Intanto il difensore è tornato a Formello, dove lavorerà a parte rispetto al resto della squadra. La sua stagione era iniziata regolarmente in gruppo, ma dopo la prima amichevole con la Primavera biancoceleste ha smesso di allenarsi con i compagni.

In un primo momento la Lazio aveva attribuito lo stop a un problema di lombosciatalgia, ma col tempo al mal di schiena si sono aggiunti dolori all’anca e alla caviglia, probabilmente collegati tra loro. Questi guai fisici hanno frenato anche le possibili trattative in uscita che avrebbero consentito al club di ridurre i costi. L’intenzione è ora di provare a cederlo a gennaio.