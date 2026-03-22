Lazio, Maldini stuzzica Gattuso: Daniel in pole per sostituire Scamacca
22.03.2026 10:00 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Bologna apre un ciclo di nove partite decisive, ma potrebbe anche diventare il momento chiave per rivedere Maldini in Nazionale, complice lo stop di Scamacca. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, da lunedì Gattuso valuterà l'atalantino a Coverciano, con l’idea di tenerlo comunque nel gruppo.
Maldini resta pronto: se dovesse servire, il ct potrebbe anche scegliere di aggiungere un centrocampista, puntando su Ricci nel caso in cui Tonali non dia le giuste garanzie.
All’orizzonte ci sono i playoff mondiali e, sullo sfondo, la Lazio per i prossimi anni: per Daniel, reduce dal primo gol in biancoceleste contro il Sassuolo, la sfida di Bologna pesa parecchio.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.