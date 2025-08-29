Lazio, Marusic tenta il sorpasso su Lazzari: ecco l'ultima idea di Sarri

RASSEGNA STAMPA - Riflessioni sulla destra. La catena Lazzari - Cancellieri a Como non ha funzionato: entrambi hanno mostrato limiti evidenti, sia in fase offensiva che di copertura. Ora, per la seconda giornata di campionato contro il Verona, Sarri sta pensando a cambiare interpreti, almeno per quanto riguarda il terzino.

L'ex Spal infatti ha mostrato grandi difficoltà con diversi errori in fase difensiva e poche sgroppate in avanti, come scrive Il Corriere dello Sport. Il tecnico era convinto che la sua velocità potesse dare più spinta all'attacco, ma non è stato così. Per questo ora si pensa a Marusic e alla possibilità di farlo giocare dal primo minuto, nonostante sia l'unico in grado di fare il centrale in questo momento di emergenza difensiva con Gigot e Patric infortunati e Romagnoli squalificato. Il ballottaggio è aperto: Sarri ci pensa.

