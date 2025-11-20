Lazio, rebus Dele-Bashiru: Sarri opterà per il reintegro?
RASSEGNA STAMPA - Dele-Bashiru è tornato ad allenarsi in gruppo, ma è ancora in attesa di capire se verrà reinserito in rosa al posto di Nicolò Rovella, che oggi finirà sotto i ferri. Ma questa mossa conviene davvero alla Lazio? Il centrocampista nigeriano spera nella convocazione per la Coppa d’Africa, nonostante sia fermo da metà settembre. La Nigeria, fuori dai Mondiali, potrebbe comunque chiamarlo, visto che da qualche giorno si allena regolarmente in gruppo.
La scelta finale spetta a Maurizio Sarri. Se il tecnico decidesse di utilizzare l’ultimo slot disponibile per reintegrare Dele-Bashiru (non è possibile far subentrare Basic al posto di Rovella), rischierebbe però di “bruciare” un cambio per un giocatore che sarebbe utilizzabile solo fino a Milan-Lazio del 29 novembre. Dele, come Dia, dovrebbe infatti rispondere alla convocazione della Nigeria entro l’1 dicembre.
Il problema è che la Lazio ha ancora un solo cambio disponibile da qui alla fine della stagione, dopo averne consumato uno per il reintegro di Basic: vale la pena spenderlo ora? Anche perché Dele-Bashiru, ricorda il Corriere dello Sport, è tra i possibili partenti a gennaio. La società proverà prima di tutto a piazzare Noslin e Belahyane, sperando poi di trattenere Dele. A gennaio, con il mercato, gli slot torneranno liberi.