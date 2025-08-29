Lazio | Vecino, massima prudenza: è a forte rischio per il Verona. Le ultime

RASSEGNA STAMPA - Massima cautela. Ancora lavoro differenziato per Vecino, come vi abbiamo raccontato ieri. Ancora non è tornato ad allenarsi in gruppo, così come aveva fatto la settimana scorsa saltando la gara contro il Como. Il problema muscolare che gli ha fatto saltare parte della preparazione lo sta bloccando.

Probabilmente proverà a rientrare in squadra oggi pomeriggio alla ripresa, ma a due giorni dalla partita contro il Verona diventa sempre più difficile pensarlo in campo. Al massimo, quindi, potrebbe recuperare per la panchina, come scrive Il Corriere dello Sport. Lo staff tecnico e quello medico in questo momento sono orientati verso la linea della precauzione, evitando i rischi di una ricaduta e di infortuni più gravi. Tutto potrebbe essere rimandato a dopo la sosta.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.