MOVIOLA - Lazio - Napoli, ordinaria amministrazione per Orsato

Record su record per la Lazio di Inzaghi, sfatato anche il tabù Napoli. Dal punto di vista arbitrale una prestazione ordinaria per Orsato che, al netto di qualche sbavatura, tiene sempre in pugno la partita. Di seguito gli episodi principali.

PRIMO TEMPO

17' - La Lazio recupera la palla alta, pressing di Leiva e Luis Alberto su Allan. Orsato fischia un fallo veniale, strana decisione considerando la sua condotta abituale.

27' - Il primo ammonito è Lazzari per una trattenuta su Insigne. Anche in questo caso Orsato severo.

32' - Fallo di Callejon su Radu, in netto vantaggio sullo spagnolo. Orsato non rileva la scorrettezza e assegna il calcio d'angolo al Napoli.

38' - Giallo anche per Manolas che a palla lontana atterra Immobile.

41' - Ammonito per proteste Lulic. Era diffidato, salterà la Sampdoria.

SECONDO TEMPO

49' - Contatto in area tra Fabian Ruiz e Immobile, per Orsato è tutto regolare.

51' - Orsato fischia una trattenuta di Manolas su Immobile, simile a quella di Lazzari su Insigne. In questo caso però non estrae il giallo.

81' - Mario Rui anticipa Lazzari e nel seguito della scivolata travolge l'esterno biancoceleste. Fortuito lo scontro, nessun provvedimento di Orsato.

85' - Giallo per Mario Rui per fallo su Immobile. All'ennesima scorrettezza scatta il cartellino.