Calciomercato Lazio | Felipe segna e la Juve lo aspetta, ma Lotito...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Felipe Anderson ha risolto il match con il Lecce, ma non ancora i dubbi sul suo futuro. Le certezze sono il no all'Arabia e il fatto che il numero 7 resterà alla Lazio fino al 30 giugno. Dopo, al momento, non è dato sapere di più. Ieri Pipe ha glissato sull'argomento perché la Juventus fa sul serio per il calciatore.

Secondo l'edizione odierna de Il Messaggero, Giunto ha strappato l'accordo con la sorella manager Juliana per 4 milioni netti a stagione per quattro anni più un consistente premio alla firma. La Lazio resta ferma sulla sua proposta di rinnovo (3,5 milioni l'anno, con opzione sino al 2028) e non intende rilanciare. Nel 2021 Lotito lo ha riaccolto come un figliol prodigo, si aspetta più riconoscenza e spera ancora in un ripensamento ai primi no, perché oltretutto non è detta l'ultima parola nemmeno sul decadimento del Decreto Crescita che agevolerebbe lo sgravio fiscale sul prolungamento. Il pressing bianconero per farlo firmare a febbraio è continuo, ma la Lazio non vuole inseguire più nessuno. La palla passa a Felipe, sta a lui scegliere il da farsi.