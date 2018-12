Calciomercato Lazio, i baby Neto e Jordao verranno riscattati: ecco i dettagli dell'operazione

In casa Lazio nessuno sembrerebbe accorgersi di loro, eppure ci sono. Pedro Neto e Bruno Joardao, arrivati a Roma la scorsa stagione - grazie alla mediazione di Jorge Mendes - nell'ambito dell'operazione che portò Keita al Monaco, saranno riscattati ufficialmente il prossimo giugno - riporta l'odierna rassegna stampa di Radiosei. L'opzione di riscatto scatterà automaticamente, in quanto è legata alla presenza della Lazio nel campionato di Serie A 2019-2020. Solamente una formalità, dunque. Pur contando 0 minuti in due con la prima squadra, la Lazio intende investire sui baby portoghesi. Per adesso, qualche segnale (ma neanche tanto) lo si è visto solamente in Primavera o, nel caso di Neto, con l'under 19 del Portogallo. Per il prestito di due anni, la società ha speso 11,5 milioni. Includendo il riscatto che avverà in estate, la somma totale spesa per entrambi potrebbe superare i 20 milioni.