Calciomercato Lazio | Per l'attacco spunta un grande ex: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio per ora fa sapere di non essere intenzionata a muoversi sul mercato, ma da radio mercato arrivano rumors diversi. Fabiani starebbe sondando il mercato alla ricerca di profili che possano fare al caso di Sarri. L’infortunio di Luis Alberto (ne avrà per circa 3-4 settimane) e la probabile partenza di Kamada per la Coppa d’Asia spingono la Lazio a qualche riflessione sul centrocampo. Ma occhio perché i biancocelesti potrebbero decidere d’inserire anche un’altra pedina offensiva. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbe stato un sondaggio con l’agente di Antonio Candreva. L’esterno di Tor de’ Cenci è in scadenza a giugno con la Salernitana, a quasi 37 anni sta dimostrando però d’essere ancora un fattore in Serie A. Finora ha segnato quattro gol e servito altrettanti assist in 16 partite di campionato.

SONDAGGIO - Gol che diventano cinque considerando anche la Coppa Italia. Candreva ha caratteristiche simili a Felipe Anderson, è un esterno capace di coprire tutta la fascia, di dare un contributo importante anche in fase difensiva. Un dettaglio di non poco conto perché, con l’infortunio di Immobile, Sarri avrebbe modo di sganciare il brasiliano al centro dell’attacco alternandolo a Castellanos. La situazione contrattuale di Candreva gli consentirebbe di lasciare Salerno dietro a un indennizzo minimo, forse anche a zero se trovasse un’intesa con Iervolino per la rescissione anticipata del contratto. Per ora non c’è ancora una trattativa, ma chissà che dopo la celebrazione per il decennale del 26 maggio, Candreva non possa tornare all’Olimpico e non solo per poche ore…

