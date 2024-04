FORMELLO - Lazio, il piano di Tudor: Patric da valutare

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Guendouzi e Immobile recuperati, non ancora Zaccagni e Provedel. L’esterno ci prova per il Verona, sta svolgendo un lavoro differenziato in campo. Lazzari da valutare, era uscito con il Genoa per un indurimento al polpaccio. In più, c’è Patric da tenere sotto osservazione: lo spagnolo ieri ha interrotto l’allenamento anzitempo per un fastidio muscolare (pubalgia). Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, potrebbe aver gestito le sue condizioni. Oggi pomeriggio si capirà se risponderà o meno presente per la semifinale di ritorno con la Juventus. Con la rifinitura si capiranno le eventuali scelte di Tudor per la sfida di domani.