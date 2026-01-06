Lazio, atteso l'incontro per il rinnovo di Basic: i dettagli
Il mercato in entrata della Lazio resta fermo, ma sul fronte rinnovi qualcosa si muove. Come riporta il Corriere dello Sport, in mattinata sono attesi a Formello gli agenti di Toma Basic per riaprire il dialogo sul prolungamento del centrocampista, la cui conferma è stata richiesta in modo esplicito da Maurizio Sarri.
Il primo incontro, andato in scena a dicembre, era servito a chiarire le rispettive posizioni tra domanda e offerta, ma si era reso necessario un aggiornamento. Ora il confronto entra nel vivo: Basic è in scadenza a giugno e ha indicato la Lazio come priorità assoluta, forte anche della fiducia dell’allenatore: in stagione ha collezionato 13 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia.
Il croato ha messo in pausa alcune proposte provenienti dall’estero, in attesa di capire l’evoluzione della trattativa. Sul tavolo c’è un rinnovo triennale, resta da trovare l’intesa sull’aspetto economico. Intanto arrivano smentite sulle voci circolate ieri riguardo a un presunto interesse della Roma. La fumata bianca, a questo punto, potrebbe non essere lontana.