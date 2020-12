Lazio, Lulic in dubbio: ecco tutti i nomi per il ruolo di esterno

Con l'anno nuovo si aprirà anche la nuova finestra di mercato, ma difficilmente la Lazio farà degli investimenti. Lo società si metterà all'opera solo se Lulic non dovesse recuperare la condizione fisica e quindi sarebbe inutilizzabile da Inzaghi. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il capitano biancoceleste a dicembre ha subito il terzo intervento alla caviglia sinistra per poi tornare a Formello. Poi è scomparso dai radar. Dovrebbe rientrare nella Capitale insieme a tutta la squadra per la seduta di ripresa e quello sarà il momento della verità. La fascia sinistra ha bisogno di un proprietario che dia sicurezza e l'infortunio di Fares (stiramento al soleo), insieme all'adattamento di Marusic (unica pedina disponibile insieme a Djavan Anderson per quella fascia) potrebbero essere degli ulteriore indizi per procedere con un nuovo acquisto.

I CANDIDATI - Al momento si sono fatti molti nomi, ma nessun interessamento reale. Biraghi è uno dei profili più gettonati, in secondo piano rimangono Domagoj Bradaric del Lille e Federico Ricca del Bruges (fresco avversario della Lazio in Champions League). La filosofia laziale è quella di non utilizzare il mercato di riparazione per mantenere l'indice di liquidità stabile, ma se Lulic darà forfait la dirigenza sarà obbligata a rimboccarsi le maniche e trovare una soluzione.

Lazio, rinnovo Inzaghi: c'è la prima offerta di Lotito. Ma Simone...

Calciomercato Lazio, Vavro in uscita: ci pensa anche il Fenerbahce

