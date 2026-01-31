Romagnoli, tra la Lazio e il Qatar ci pensa Sarri: cosa sta succedendo
31.01.2026 14:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Si complica ulteriormente il trasferimento di Alessio Romagnoli all’Al Sadd. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’affare con la Lazio sarebbe praticamente saltato: non ci sarebbero più i tempi necessari per portarlo a termine. Sono attese novità, il mercato in Qatar chiude alle 22 (le 19 italiane).
Come riportato da Matteo Moretto, sarebbe stato Maurizio Sarri a bloccare la cessione di Romagnoli. Il difensore con ogni probabilità rimarrà alla Lazio dopo l'ultima parola da parte del tecnico.
