Calciomercato Lazio | Gigot in uscita: può tornare in Ligue 1
RASSEGNA STAMPA - Si apre una possibile pista per Samuel Gigot, con l’obiettivo di cederlo e alleggerire il monte ingaggi da uno stipendio da 2,5 milioni a stagione, ma l’operazione resta complicata. Dalla Francia filtra l’interesse del Nantes: l’ex difensore del Marsiglia potrebbe tornare in Ligue 1 con la formula del prestito con diritto di riscatto.
La scorsa estate la Lazio aveva investito 4,2 milioni per acquistarlo a titolo definitivo. Nell’ultima stagione Gigot aveva collezionato 23 presenze complessive sotto la gestione Baroni, ma il suo percorso in biancoceleste si è presto interrotto. Il centrale è stato escluso fin da subito dalla lista per il campionato e la sua preparazione a Formello è durata appena una settimana. Poi sono arrivati i problemi fisici, prima alla schiena e successivamente alla caviglia, che lo ha costretto a operarsi in patria a settembre.
Gigot non è mai rientrato nelle scelte di Sarri, rimanendo costantemente fuori dalle rotazioni. Ora è alla ricerca di una nuova sistemazione per tornare a giocare con continuità. La sua eventuale partenza, però, non libererebbe uno slot in lista.