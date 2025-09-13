Lazio | Gila e Romagnoli, il futuro è ancora da scrivere: il punto sui rinnovi

RASSEGNA STAMPA - Dopo aver scontato la squalifica che lo ha tenuto fuori per le prime due giornate, Alessio Romagnoli è pronto a riprendersi la titolarità al centro della difesa con Mario Gila. In sua assenza si è comportato molto bene Oliver Provstgaard, uno dei più convincenti in questi primi 180 minuti della stagione.

Si riforma la coppia titolare, un duo che sta vivendo la stessa situazione con la società (o quasi): entrambi i calciatori sono in scadenza 2027 e sono in attesa di ulteriori passi della società per il rinnovo del contratto. Come riporta il Corriere dello Sport, mentre Gila ha solo 24 anni e ambisce a una carriera luminosa, Romagnoli è laziale e non è detto che accetti altre destinazioni in Italia qualora non si dovesse raggiungere un accordo sul rinnovo, che non appare semplice per entrambi. La società si è tenuta in contatto con i procuratori in estate, ma ora serve accelerare e aggiornarsi nuovamente.

