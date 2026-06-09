Lazio, Zoff: "Gascoigne il miglior talento che ho allenato. Con Cragnotti..."

09.06.2026 10:00 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, Zoff: "Gascoigne il miglior talento che ho allenato. Con Cragnotti..."
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© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Dino Zoff, icona del calcio italiano, della Nazionale e di club come Lazio e Juventus, ha rilasciato un'intervista ai taccuini del Corriere dello Sport. L'argomento principale è stata l'Italia, tra passato, presente e futuro. Ma Zoff ha parlato anche delle sue esperienze del passato, tra cui gli anni alla Lazio. Ecco di seguito le sue parole.

"Ricordi belli, combattuti, pesanti per tante circostanze. Si veniva da un periodo complicato. Poi con l’avvento di Cragnotti si è sistemato tutto. Gascoigne è stato il miglior talento che ho allenato, ma si è buttato via".

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.