Supercoppa, addio alla Final Four? Difficile l'incastro con la nuova Champions

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Supercoppa, già addio al format a quattro squadre? L'accordo siglato prevede l'assegnazione di quattro delle prossime sei edizioni della Supercoppa all'Arabia Saudita che, dopo questa, ospiterà la competizione nel 2025, 2028 e 2029 (ancora da stabilire le sedi del 2026 e 2027). Ma non è detto che si continui col format delle Final Four. Come riferisce Il Messaggero, si potrebbe tornare alla finale secca tra campioni d'Italia e vincitori della Coppa Italia. Anche perché non sarà facile continuare a giocare a gennaio con la nuova Champions. Le ultime due giornate della fase a gironi si disputerebbero, infatti, il primo mese dell'anno, facendo in modo che diventi piuttosto complicato organizzare un viaggio in Arabia Saudita.

