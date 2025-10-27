PRIMAVERA | Coppa Italia, scelto l'arbitro di Lazio - Vicenza: la terna
La Lazio Primavera si prepara a debuttare in Coppa Italia. Reduce da due ko in campionato, la squadra di Punzi è alla ricerca di una scossa, dopo un inizio di stagione altalenante, nel quale ha totalizzato appena 10 punti in 9 gare disputate e che l'ha vista fare grande fatica nel trovare la via del gol.
In settimana, i biancocelesti avranno subito una chance per rilanciarsi, provando a ottenere l'accesso ai sedicesimi di finale di Coppa contro il Vicenza, squadra militante nel campionato di Primavera 2. La gara è in programma allo stadio Mirko Fersini di Formello, con fischio d'inizio fissato per le 11:00 di mercoledì 29 ottobre.
L'arbitro designato per dirigere la sfida è Cristiano Ursini, fischietto della sezione di Pescara, che sarà coadiuvato dagli assistenti Ludovico Esposito e Leonardo Rossini.