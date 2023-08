Calciomercato Lazio | Bonucci, guai a perderlo d'occhio: l'obiettivo di Lotito

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nella giornata di ieri vi avevamo raccontato come Bonucci resti un profilo da seguire in casa Lazio. Quella che porta al difensore della Juve è una pista da non perdere d'occhio e da seguire ancora con particolare attenzione, soprattutto dopo la chiusura della trattativa per Guendouzi. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Lotito si sarebbe posto come obiettivo quello di convincere Sarri. Il tecnico non vuole minare gli equilibri difensivi, arrivato Pellegrini non sarebbe intenzionato a fare nuovi acquisti dietro, il presidente proverà a fargli cambiare idea. La dirigenza biancoceleste, infatti, resta fortemente tentata dall'idea di portarlo nella Capitale e spera di ottenere il via libera dell'allenatore. Una speranza, scrive il quotidiano, condivisa anche con lo stesso calciatore. I discorsi tra Bonucci e l'Union Berlino sono stati avviati (nel mezzo un sondaggio del Genoa), ma il difensore continua a rinviare la sua risposta ai tedeschi, nella speranza di trovare sbocchi per un approdo nella Capitale. Mancano quattro giorni al termine del calciomercato, l'attesa sta per finire: a breve sarà chiaro se Bonucci sarà accolto dal suo ex allenatore o dovrà fare le valigie e partire per la Germania.