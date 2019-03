Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: biancocelesti vicini ad Alberto Moreno

CALCIOMERCATO, LAZIO SU MORENO - L'ultima indiscrezione di mercato arriva direttamente dall'Inghilterra. La lancia l'Independent, secondo il quale la Lazio sarebbe vicinissima ad assicurarsi un accordo precontrattuale con Alberto Moreno. Il centrocampista è in scadenza con il Liverpool: il suo legame con il club inglese si interromperà a giugno, salvo imprevisti. Il suo futuro potrebbe essere a Roma: a giocare un ruolo determinante, secondo il quotidiano, sarebbe la presenza nella Capitale dell'ex compagno red Lucas Leiva. I due sono parecchio uniti, e proprio nelle ultime ore il classe '92 si è fotografato a Roma, dove ha avuto modo di ritagliarsi un po' di tempo da dedicare all'amico. Inoltre, il centrocampista spagnolo vanta un rapporto speciale anche con Luis Alberto, con cui ha condiviso l'emozione della convocazione in Nazionale. Una reunion sotto l'effigie dell'aquila? Per l'Independent è più di un'ipotesi.

